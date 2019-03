Zum 70. Geburtstag Patrick Süskind: Ein Eigenbrötler, wie er im Buche steht

Süskind wird am 26. März 1949 im bayerischen Ambach am Starnberger See geboren. Als Sohn eines Schriftstellers scheint ihm das Schreiben in die Wiege gelegt worden zu sein. Dennoch wählt er mittlere und neuere Geschichte als Studiengang in München, den er aber nicht beendet. Stattdessen investiert er seine Zeit und Muse lieber in eigene Werke.