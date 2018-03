Zum 60. Geburtstag Fürst Albert II.: Immer für eine Überraschung gut

Schauspielerinnen wie Catherine Oxenberg (56, "Denver Clan"), Angie Everhart (48), Astrid Veillon (46), Gwyneth Paltrow (45) und Demi Moore (55, "Ein unmoralisches Angebot") wurden ebenso an seiner Seite gesehen wie die Supermodels Claudia Schiffer (47), Naomi Campbell (47) und Tasha de Vasconcelos (51)...

Und plötzlich war er Vater

Für eine große Überraschung sorgte er auch mit seinen derzeit vier Kindern. Seit 2006 ist bekannt, dass er der Vater der US-Amerikanerin Jazmin Grace Grimaldi (26) ist. Ein Jahr zuvor, noch vor der Thronbesteigung, hatte Albert sich auch zu seinem Sohn Eric Alexandre Coste (14) bekannt. Beide Kinder haben jedoch keinen Anspruch auf den Thron.

Anders die Zwillinge Gabriella und Jacques (3). Doch obwohl das Mädchen zwei Minuten früher auf die Welt kam, wird der Junge seinem Vater auf den Thron folgen. So will es die monegassische Erbfolge.

Der engagierte Fürst

Fürst Albert II. liegt der Umweltschutz am Herzen. 2006 nahm er an einer Nordpol-Expedition teil und nutzte die mediale Aufmerksamkeit, um auf die Probleme durch die Erderwärmung in dieser Region aufmerksam zu machen. 2009 reiste er auch zum Südpol. Außerdem unterstützt er die Organisation "Sea Shepherd Conservation Society", die sich gegen die Jagd auf Wale, Haie und Robben und gegen die Überfischung der Weltmeere einsetzt.

Im Jahr 2008 wurde ihm der Umweltpreis der Vereinten Nationen (UNEP), "Champions of Earth Award", verliehen... Gratulation nochmal dazu - und selbstverständlich auch zum 60. Wiegenfest!