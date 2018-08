Zum 60. Geburtstag der Musiklegende Hugo Boss bringt Michael Jacksons "Thriller"-Blazer auf den Markt

Michael Jackson (1958-2009, "Beat It") wird wohl nie in Vergessenheit geraten. Vor allem nicht, weil ihm seit seinem Tod im Jahr 2009 laufend neue Bücher, Musicals oder Filme gewidmet werden. Die neueste Verkaufsidee hat nun aber das Modeunternehmen Hugo Boss. Die Marke will zu Jacksons 60. Geburtstag am 29. August unter anderem den ikonischen, weißen Blazer sowie die Hose auf den Markt bringen, die die Musiklegende auf ihrem "Thriller"-Albumcover (1982) getragen hat. Das berichtet das US-Portal "Hollywood Reporter".