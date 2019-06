Zum 60. Geburtstag Christian Wulff: Ein Leben auf der Achterbahn

Im Jahr 2013 trennte sich das Paar - zum ersten Mal. Im Frühjahr 2015 bestätigten die Wulffs ihr Liebes-Comeback: "Ich bin sehr erleichtert, dass meine Frau und ich auf neue Weise, in großer Intensität wieder zueinander gefunden haben", erklärte der Ex-Bundespräsident der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Im Herbst folgte die kirchliche Trauung.

Ende Oktober 2018 war es dann aber erneut soweit: Der gemeinsame Rechtsanwalt Christian Schertz bestätigte damals der Deutschen Presse-Agentur die Trennung von Christian Wulff und seiner Ehefrau Bettina Wulff: "Als Anwalt der Familie Wulff kann ich Ihnen bestätigen, dass sich Bettina und Christian Wulff einvernehmlich getrennt und alle damit zusammenhängenden Fragen übereinstimmend geregelt haben und vor allem die Verantwortung für ihre Kinder gemeinsam und in voller Übereinstimmung wahrnehmen."

"Es ist ein gutes Gefühl"

Dabei schien im Februar 2016 für Christian Wulff die berufliche und private Welt wieder völlig in Ordnung zu sein:

"Vor allem bin ich sehr glücklich, dass jetzt alles wieder heil ist, dass es der Familie gut geht und dass ich jetzt wieder meinen Interessen mit Enthusiasmus nachgehen kann. Entsprechend fühle ich mich auch gestärkt, weil ich eine wirklich schwierige Zeit überstanden habe und mich nun wieder drängenden Themen widmen kann. Es ist ein gutes Gefühl, etwas bewältigt, verarbeitet und abgeschlossen zu haben - mit meinem Buch ("Ganz oben Ganz unten"), dem Freispruch und meinen Freunden - und neue Herausforderungen zu haben", sagte er damals im Interview mit spot on news am Rande der "Best Brands 2016"-Preisverleihung in München.

Und wer weiß, vielleicht hat sich daran ja auch gar nicht so viel geändert, und Christian Wulff kann seinen 60. Geburtstag unbeschwert im Kreise seiner Liebsten feiern...