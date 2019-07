Zum 54. Geburtstag Emma Watson postet besonderes Reunion-Bild mit J.K. Rowling

Beinahe zwanzig Jahre ist es her, dass der erste "Harry Potter"-Film (2001) mit Daniel Radcliffe (30) in der Hauptrolle in den Kinos startete. Emma Watson verkörperte darin Hermione Granger, die beste Freundin des Zauberlehrlings. 2011 wurde der letzte Teil der erfolgreichen Reihe veröffentlicht. Emma Watson hat mit den Filmen ihren großen Durchbruch geschafft - und den hat sie vor allem einer Frau zu verdanken: J.K. Rowling hat die "Harry Potter"-Bücher verfasst. Watson fühlt sich auch heute noch mit der Autorin verbunden, wie ein Instagram-Bild jetzt verrät.