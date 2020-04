Zum 50. Geburtstag Was steckt hinter Melania Trumps kalter Fassade?

Weitere Kritik gab es dafür, dass sich Melania Trump nicht zu den Affärengerüchten ihres Ehemanns äußerte und andere Negativschlagzeilen einfach weglächelte. Später erklärte sie in einem Interview, Wichtigeres zu tun zu haben, als sich um die Spekulationen über angebliche Seitensprünge ihres Mannes zu kümmern. Manche Beobachter werfen ihr sogar Heuchelei vor. Zuletzt brach ein Shitstorm los, nachdem der US-Präsident die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) via Twitter beleidigte. Und das, obwohl sich Melania mit ihrer #BeBest-Kampagne gegen Online-Mobbing Jugendlicher einsetzt.

Zurückhaltung, außer wenn es um Sohn Barron geht

Wenn Melania Trump an der Seite ihres Mannes an öffentlichen Terminen teilnimmt, zeigt sie sich meist zurückhaltend und überlässt dem Präsidenten das Wort. Einen wunden Punkt - wenn man so will - gibt es allerdings: ihren Sohn Barron. Schon zu Beginn von Trumps Amtszeit betonte die First Lady, sie wolle Kinder schützen und sich gegen Cyber-Mobbing einsetzen.

Wie sich Mobbing anfühlt, musste ihr mittlerweile 14-jähriger Sohn bereits am eigenen Leib erfahren. Er wurde Opfer von Spott aus dem Netz. Aber nicht nur Comedians und Trump-Gegner rissen Witze auf Kosten des Juniors, weil dieser bei seinen seltenen, öffentlichen Auftritten zeitweise gelangweilt wirkte.

Im Dezember 2019 erwähnte die Juraprofessorin Pamela Karlan (61) in einer Impeachment-Anhörung den Sohn des Präsidentenpaares. Der Präsident könne seinen Sohn Barron nennen, ihn aber nicht zum Baron ernennen, sagte sie, woraufhin Melania Trump ihrer Wut bei Twitter freien Lauf ließ: "Ein minderjähriges Kind verdient Privatsphäre und sollte aus der Politik herausgehalten werden", schrieb sie. Pamela Karlan solle sich schämen, so "wütend und voreingenommen" zu sein und ein Kind für ihre Zwecke zu benutzen. In diesen seltenen Momenten bröckelt ihre kalte Fassade.