Zum 50. Geburtstag Was macht eigentlich Christian Slater?

Christian Slater war von Anfang bis Mitte der 90er Jahre auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ehe er durch mehrere Skandale aufs Abstellgleis geriet. Zwar spielte er weiterhin regelmäßig in Filmen mit, doch erst so langsam bekommt er nach dem Uwe-Boll-Desaster "Alone in the Dark" (2005) wieder den Fuß bei größeren Produktionen in die Tür. Am 18. August feiert der Sohn von Schauspieler Michael Hawkins (80, "The Amityville Horror") und Produzentin Mary Jo Slater (73, "The Tudors") 50. Geburtstag. Das macht er heute.