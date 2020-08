Zum 50. Geburtstag Model, Muse, Mutter: Claudia Schiffer glänzt vor und hinter der Kamera

Claudia Schiffer (50) steht seit ihrer Entdeckung im Jahr 1987 im Blitzlicht. Und doch schafft es das Model, das am 25. August seinen 50. Geburtstag feiert, ein zurückgezogenes, fast schon geheimnisvolles Leben zu führen. Mit ihrem Ehemann, Filmproduzent Matthew Vaughn (49, "Kingsman: The Secret Service"), und den drei gemeinsamen Kindern Caspar (geb. 2003), Clementine (geb. 2004) und Cosima (geb. 2010) hat sie es sich in ihrer Wahlheimat Großbritannien gemütlich gemacht. Das Model-Zepter, das Schiffer über Jahre fest in der Hand hielt, ist an eine neue Generation weitergereicht worden.