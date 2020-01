Zum 50. Geburtstag Hinter diesen Serien-Hits steckt Shonda Rhimes

"How to Get Away with Murder"

Die Idee zu "How to Get Away with Murder" stammt zwar nicht von Shonda Rhimes, doch sie mischt bei der Krimiserie als Produzentin mit. Die finale sechste Staffel wird seit September 2019 in den USA ausgestrahlt. Die Serie dreht sich um die Uni-Professorin und gerissene Strafverteidigerin Annalise Keating, gespielt von Oscar-Preisträgerin Viola Davis (54, "Fences"). Sie lehrt den Kurs: "Wie man mit Mord davonkommt" (im Original: "How to get away with murder"). Im Lauf der Serie werden Annalise Keating und ihre Studenten in mehrere Mordfälle verstrickt - nicht alle überleben.

Ein besonderes Crossover-Event gibt es auch hier: Annalise Keating (Davis) trifft 2018 auf Olivia Pope (Washington) - in einer Folge der siebten Staffel von "Scandal" und einer Folge der vierten Staffel "How to Get Away with Murder" arbeiten sie wegen einer Sammelklage in Bezug auf die Massenhaft von Afroamerikanern in den USA zusammen.

Nächster Meilenstein: die Streaming-Welt

Shonda Rhimes zählt ohne Zweifel zu den einflussreichsten sowie erfolgreichsten Serienschöpferinnen und TV-Produzentinnen der Welt. Selbst wenn nicht alle ihre Serienideen Hits werden, so verdanken Serienfans ihr zahlreiche denkwürdige Figuren und Momente in der TV-Geschichte. 2018 wurde bekannt, dass Rhimes einen Mega-Deal mit Netflix abgeschlossen hat: Für acht Formate wurde sie verpflichtet, eine neunte Serie kam 2019 dazu. Ihr Einfluss wird also weiter wachsen.