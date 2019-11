In der Branche werde sie nicht als erfolgreich angesehen, da sie seit 14 Jahren die gleiche Figur spiele, sagte Pompeo damals "The Hollywood Reporter". Doch genau darin liege ihre Stärke. "Die Wahrheit ist, jeder kann in der ersten und zweiten Staffel einer Show gut sein. Aber kannst du 14 Jahre später auch noch gut sein? Nun, dass ist eine verdammte Kunst", so die Schauspielerin. Sie habe schlichtweg das verlangt, was ihr zustehe und ihre Kreativität lebe sie durch ihre Produktionsfirma aus.

Privat mitten im Musikbusiness

Nicht nur beruflich läuft es rund für Ellen Pompeo. Seit 2007 ist sie mit Musikproduzent Chris Ivery (52) verheiratet. Die beiden sollen sich US-Medienberichten zufolge 2003 in einem Supermarkt das erste Mal begegnet sein. Sie waren zunächst befreundet, wie Ivery einmal dem "People"-Magazin erzählte, und erst nach sechs Monaten sprang der Funke über. Das Paar hat drei Kinder, die Töchter Stella (geb. 2010) und Sienna (geb. 2014) sowie Sohn Eli (geb. 2016).

Fans von "Grey's Anatomy" können übrigens aufatmen. Eine 17. Staffel ist bereits fix. Und das Ende scheint noch nicht in Sicht zu sein.