Zum 43. Geburtstag Katy Perry und Orlando Bloom: Süße Liebeserklärung zum Geburtstag

Katy Perry (35, "Wide Awake") hat Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik") zu seinem Geburtstag in einem Instagram-Post mit Komplimenten überschüttet. Dafür postete sie zwei Fotos, auf denen ihr Verlobter vor Pyramiden in Ägypten steht. "Viele Menschen fragen sich, wie die Pyramiden gebaut wurden..." leitet die Sängerin das Komplimentenfeuerwerk ein. Sie dagegen beschäftigt eine ganz andere Frage: "Ich frage mich am laufenden Band, wie so ein liebevoller, freundlicher, mitfühlender, unterstützender, talentierter, zutiefst spiritueller und habe ich schon gesagt wie gut er aussieht, James Bond eines Menschen in Fleisch und Blut existieren kann."