Zum 43. Geburtstag David Beckham: Das schönste Geschenk bekam er von Sohn Brooklyn

Das ist schon ziemlich süß! Ex-Fußball-Star David Beckham feierte seinen 43. Geburtstag am Mittwoch in einem Restaurant in London. Gattin Victoria (44) und drei seiner vier Kinder waren dabei. Nur einer fehlte: der Erstgeborene Brooklyn Beckham (19). Denn der studiert aktuell Design in New York. Umso größer war die Überraschung, als er plötzlich doch in dem Restaurant auftauchte. Eine Handykamera hielt die rührende Szene fest und sowohl der Jubilar selbst, als auch seine Ehefrau posteten den Videoclip auf ihren Instagram-Accounts.