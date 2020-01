Zum 40. Geburtstag Model und Mutter: Eva Padberg meistert den Spagat

Der Nachrichtenagentur spot on news sagte Padberg einmal: "Ich mag es einfach in unterschiedlichen Bereichen kreativ zu sein." Mode, Musik, Entertainment - für sie mache "das Ausbalancieren dieser Welten" das Leben "erst so interessant". Mit ihrer kleinen Familie ist für die 40-Jährige nun noch eine weitere, völlig neue Welt hinzugekommen.