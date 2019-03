Zum 40. Geburtstag Adam Levine: Ein kritikfähiger Rockstar - geht das?

Dem Maroon-5-Sänger wurden zuvor schon einige Liebschaften nachgesagt. War er mit den beiden Models Arielle Vandenberg und Anne Vyalitsyna sowie der Tennisspielerin Maria Sharapova offiziell liiert, soll er zwischenzeitlich auch mit Schauspielerin Cameron Diaz, Sängerin Jessica Simpson und sogar mit Lindsay Lohan angebandelt haben.

Was der "Sexiest Man Alive" aus dem Jahr 2013 zu seiner früheren Frauenauswahl sagt? In einem Interview mit der mittlerweile eingestellten Zeitschrift "Details" argumentierte er: "Es gibt zwei Sorten von Männern. Die einen sind frauenfeindliche Schweine und die anderen sehen Frauen als die wundervollsten Menschen der Welt an." Zu Letzteren zähle er sich selbst. "Vielleicht war das der Grund, warum ich so oft die Partnerin gewechselt habe - ich liebe die Frauen so sehr."