Zum 30. Geburtstag Daniel Radcliffe: Fünf skurrile Fakten über den Schauspieler

Mit einem Einspielergebnis von über 7,7 Milliarden Dollar gehört die Filmreihe, die auf den "Harry Potter"-Büchern basiert, zu den berühmtesten in der Geschichte. Die Verkörperung des titelgebenden Zauberlehrlings machte Daniel Radcliffe (30, "Die Unfassbaren 2") zum erfolgreichsten Jungschauspieler weltweit. Nach dem Ende der magischen Filmreihe musste sich der Brite, der heute seinen 30. Geburtstag feiert, einen neuen Weg suchen, ließ Blockbuster bewusst hinter sich und glänzt seitdem mit Auftritten am Theater oder in Independent Filmen. Doch wer verbirgt sich hinter der Person, die Menschen auf der ganzen Welt zum Zaubern anregte? Hier ein paar Fakten, die sicher nicht jeder kennt.