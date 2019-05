Zum 25. Todestag Jackie Kennedy Onassis: Überraschende Fakten aus ihrem Leben

Sie wollte ihr blutverschmiertes Kostüm nicht wechseln

Am 22. November 1963 saß Jackie Kennedy neben ihrem Ehemann, als dieser von einem Attentäter erschossen wurde, während er in einem offenen Auto durch Dallas fuhr. Ihr rosa Kostüm war mit Blut bespritzt, aber die First Lady trug das Outfit auch noch während Lyndon Johnsons Vereidigung als neuer Präsident. Lady Bird Johnson fragte sie, ob sie frische Kleidung haben wolle, aber Kennedys Witwe lehnte angeblich ab und sagte: "Oh nein, ich möchte, dass sie sehen, was sie Jack angetan haben."

Sieg vor Gericht

Nach ihrer Heirat mit dem griechischen Milliardär Aristoteles Onassis (1906-1975) im Jahr 1968, die für viel Kritik sorgte, wurde "Jackie O" ein beliebtes Ziel der Paparazzi. Ron Galella (88), ein berühmt-berüchtigter Fotograf, soll sie mehrere Jahre lang verfolgt haben. 1973 verklagte Onassis den Paparazzo wegen Belästigung und Verletzung der Privatsphäre. Es gab schließlich einen Gerichtsbeschluss, der ihm untersagte, sich ihr oder ihren Kindern zu nähern. Galella soll gegen die Auflagen einige Male verstoßen haben. Erst in den 1980er Jahren gab er auf, nachdem Onassis ihn ein zweites Mal vor Gericht gebracht hatte.

Karriere in der Verlagsbranche

Jackie Kennedy Onassis zog nach dem Tod von Aristoteles Onassis im Jahr 1975 nach New York, um eine Karriere als Lektorin zu verfolgen. Bis zu ihrem Tod 1994 soll sie dieser Tätigkeit nachgegangen sein. Während ihrer Zeit in der Verlagswelt war sie an mehreren bekannten Büchern beteiligt, darunter Michael Jacksons (1958-2009) Autobiographie "Moonwalk" (1988).