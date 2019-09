Zum 25. Jubiläum Der "Rachel-Cut": Warum die Kultfrisur auch heute noch angesagt ist

25 Jahre ist es her, dass Jennifer Aniston als Rachel Green in einem klatschnassen Hochzeitskleid das "Central Perk" betrat und sich in die Herzen der "Friends"-Fans spielte. Der Begriff "Fashionista" war in den 90ern noch nicht geboren, doch Rachel Green war ohne Frage eine! Millionen Frauen wollten so sein wie sie, ein erster Schritt war da der Gang zum Friseur, der den Auftrag bekam: "Ich möchte den Rachel-Cut bitte!"