Zum 25. Geburtstag Hailey Bieber: Süße Geburtstagsgrüße für Ehemann Justin

Justin Bieber ("Love Yourself") feierte seinen 25. Geburtstag am 1. März. Während der Popstar selbst sein Privatleben immer mehr aus den sozialen Medien fernhält und auch zu seinem Geburtstag nichts postet, schickt ihm Ehefrau Hailey (22) einen süßen Geburtstagsgruß via Instagram. Das Model postet zwei Bilder, auf denen sie sich eng an das Geburtstagskind kuschelt. Auf dem zweiten Foto setzt Bieber zu einem Kuss für seine Frau an, die ihr glückliches Lachen nicht verbergen kann.