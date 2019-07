Prominente Teilnehmer

Startete das Format 2014 unter dem Titel "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies", wurde es ab Staffel drei in "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" und später in die verkürzte Form "Adam sucht Eva" umbenannt. Seit 2016 nahmen auch Personen aus dem öffentlichen Leben daran teil, so etwa Gina Lisa-Lohfink (32) und Peer Kusmagk (44). Letzterer fand in Mitkandidatin Janni Hönscheid (28) tatsächlich die große Liebe. Die beiden heirateten im Jahr 2017 und erwarten mittlerweile ihr zweites gemeinsames Kind.