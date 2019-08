Als sich der ehemalige Löwen-Käpitän Stefan Aigner im Sommer 2018 dem KFC Uerdingen anschloss, war dies ein Statement an den Rest der 3. Liga. Der Bundesliga-erfahrene Stürmer sollte den ambitionierten Aufsteiger zum Durchmarsch in die zweite Liga verhelfen. In den ersten paar Monaten der Saison 2018/19 ging der Plan auch ganz gut auf: Aigner schoss sechs Tore in den ersten 11 Spielen. Doch dann war das Tor für den Ex-Sechzger wie vernagelt. Seit Oktober 2018 wartet er auf einen Treffer. Jetzt könnte er endgültig ausgemustert werden.