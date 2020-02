Nach Wochen des Jagens sind die Bayern schon wieder an RB vorbeigezogen, bei einem Sieg hätte das Team von Flick vier Punkte Vorsprung. Eine Vorentscheidung? Zumindest wäre dann ein klarer Trend abzulesen. Während Bayern zuletzt sechs Mal in Folge in der Liga gewann, blieb Leipzig in diesem Zeitraum dreimal sieglos. Hinzukam das Aus im Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt. Nagelsmanns Mannschaft wirkt angeschlagen. Ganz anders die selbstbewussten Bayern.