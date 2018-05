Alle Blicke auf die Relegation

Zuerst machte die Mannschaft die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern klar, schon richten sich alle Blicke auf die Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken am 24. und 27. Mai. Es geht um die Dritte Liga. Es geht um die Rückkehr der Giesinger in den Profifußball. Es geht um die Zukunft von Sechzig.