Zukunft beim VfB? Nach Karriere-Ende kümmert sich Mario Gomez nur um seine Familie

Fast 500 Bundesligaspiele mit 261 Toren, dazu 117 Auftritte für die deutsche Nationalmannschaft: Mario Gomez (34) verabschiedet sich mit einer beeindruckenden Bilanz aus dem Profifußball. Nachdem er am vergangenen Sonntag mit dem VfB Stuttgart den Aufstieg in die erste Bundesliga perfekt gemacht hat, verkündete er im Interview mit dem SWR nicht nur sein Karriere-Ende. Er versprach sogleich seiner Familie, dass sie ihn in der kommenden Zeit reichlich zu Gesicht bekommen werden.