FC Bayern trifft zu wenige Dreier

Der deutsche Meister zeigte in einem defensiv-lastigen Spiel eine kämpferisch gute Leistung, doch nur drei von zumeist offenen 22 Dreiern fanden ihr Ziel (Valencia: 10:31), drei der vier Viertel blieben die Bayern (Dreier-Quote über die Saison: 38,8 Prozent) aus der Entfernung ohne Treffer. "Nur drei von 16 Dreiern in der zweiten Halbzeit, keinen einzigen in der ersten – da bringen dir die vielen guten Dinge in der Defense nichts, wenn du dich in der Offense nicht belohnst. Wir hatten genug offene Würfe, manchmal haben wir gezögert. Ich denke, das war heute der Hauptgrund", meinte FCBB-Coach Oliver Kostic.