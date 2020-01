Zuhause bei Kushner/Trump Karlie Kloss hat die beste Antwort zu ihrer politischen Einstellung

In der TV-Show "Watch What Happens Live" griff Moderator Andrew Cohen (51) die Situation noch einmal auf und fragte Kloss direkt: "Es gibt so viele Spekulationen über dein Leben und deine Familie. [...] Darf ich dich fragen: Stimmst du politisch mit deiner Familie überein?" Woraufhin Kloss schlagfertig antwortete: "Ich bin mir sicher, ich bin nicht die einzige Person in diesem Land, die nicht unbedingt einer Meinung mit der Familie ist, wenn es um Politik geht. Ich habe 2016 als Demokratin gewählt und dasselbe habe ich auch 2020 vor."