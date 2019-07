Demnach sei gegen 22.15 Uhr ein 27-Jähriger mit seiner 23-jährigen Lebensgefährtin in der S-Bahn in einen heftigen Streit geraten, in dessen Verlauf der Mann seiner Freundin ins Gesicht schlug. Mitreisende drückten deshalb die Notruftaste in der S-Bahn, woraufhin sich der 47-jähriger Zugfahrer einschaltete und den Streit schlichten wollte.