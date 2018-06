Zugang Weißenburger Straße S-Bahnhof Rosenheimer Platz: Der Weg ist wieder frei

Haidhausen - Was lange wärt, wird endlich gut? In Haidhausen ist man auf jeden Fall froh, dass der Zugang ins Zwischengeschoss des S-Bahnhofs an der Weißenburger Straße endlich wieder nutzbar ist. Nach gut neun Monaten Umbau (AZ berichtete), über den man im Viertel wahlweise spottete oder schwer genervt war, wurde der Zugang am Freitagmorgen wieder freigegeben. "Gefühlte zwei Jahre Umbau, damit die Treppe aussieht wie vorher", frotzelt einer dazu.