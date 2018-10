Wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) in München am Montag auf AZ-Nachfrage bestätigte, liegt der besorgniserregende Zwischenfall drei Wochen zurück. In der Nacht des 7. Oktober hatte der Zugführer demnach auf Höhe des mittelfränkischen Allersberg während der Fahrt ein verdächtiges Geräusch bemerkt. (Lesen Sie hier: Nach ICE-Brand: Ab Mitte November Gleise wieder befahrbar)