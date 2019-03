Zürich-Krimi, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Liebe am Nachmittag

Jost Brüggmann und seine Frau Lene (Angela Roy) hatten Streit. Nur wenige Stunden später wird der 50-jährige Versicherungskaufmann erschossen am Rheinufer aufgefunden. Der Fall scheint klar: Bei der Vernehmung durch Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) verstrickt sich die Witwe schnell in Widersprüche. Auch ihre Freundin Michelle Vandenberg (Jeanette Hain) weiß offensichtlich mehr. Alles deutet darauf hin, dass Lene Brüggmann eine Affäre mit dem Automechaniker Ahmet Turgut (Erhan Emre) hat, der in der Oldtimer-Werkstatt der Vandenbergs arbeitet. Ist auch er in den Mordfall verstrickt?