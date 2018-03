Der Bahn fehlen schlicht die Züge

Dass so viele Fahrgäste die bis zu 300 km/h rasante Reise in den Sprintern auf dem Boden im Schneidersitz verbringen müssen, hat einen Grund: Der Bahn fehlen die nötigen Züge, um die Strecke in Doppeltraktion bedienen zu können, das heißt mit zwei aneinandergekoppelten Zügen. Der Bahnsprecher: "Das deutsche Schienennetz ist ein so großes und komplexes System, dass man Züge nicht einfach hin- und herschieben kann."