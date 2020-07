Schwarzstörche sind in Deutschland selten

Der Nachwuchs ist ein Erfolg für den Tierpark, denn Schwarzstörche sind in Deutschland selten. Es gibt es derzeit 500 Brutpaare von Schwarzstörchen, in den 70er Jahren waren es sogar nur 50. Die Störche sind, anders als ihre weißen Artgenossen, den Menschen gegenüber sehr zurückhaltend. Wenn sie im Frühling aus den Überwinterungsgebieten in Afrika zurück nach Europa kommen, suchen sie hier nach Brutplätzen in abgelegenen Wäldern.