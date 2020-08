Zu wenige Zuschauer? Netflix-Serie "Altered Carbon" erhält keine dritte Staffel

"Altered Carbon" basiert auf dem gleichnamigen Roman des britischen Schriftstellers Richard K. Morgan (54) und spielt im 24. Jahrhundert. Mittlerweile können das Bewusstsein und die Erinnerungen der Menschen auf Chips gespeichert und in beliebige Körper transferiert werden. Der Hauptcharakter Takeshi Kovacs wird demnach von verschiedenen Personen verkörpert. In Staffel eins war es unter anderem Joel Kinnaman (40, "Suicide Squad"), in Staffel zwei Marvel-Star Anthony Mackie (41, "Avengers: Endgame").