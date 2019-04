Zu viele Kandidaten Wirbel um die Landshuter Bürgermedaille

Darüber gehen nun die Meinungen in den Fraktionen auseinander, und so kam es im Ältestenrat zu heftigen Kontroversen. "Sehr gereizt" sei die Stimmung gewesen, berichtet ein Teilnehmer, und während sich die eine Seite – aus ihrer Sicht absprachegemäß – für die Verleihung der 2019er Medaille an Baumann, Hilz, Orth und Horn ausgesprochen habe, habe sich die andere Seite daran nicht erinnert und mithin nicht gebunden gefühlt.