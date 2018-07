Zu viele Flüche John Travolta: Seine Kinder dürfen "Grease" nicht sehen

Der "Bild am Sonntag" sagte der 64-Jährige: "Beides sind Filme mit den wohl meisten Flüchen in der Filmgeschichte! Einen Film für Jugendliche, dessen Sprache nicht jugendfrei ist, würde es heute nicht mehr geben", so Travolta. In den 70er-Jahren hätte man dafür keine Probleme bekommen, damals seien "Flüche Stilmittel und völlig korrekt" gewesen.