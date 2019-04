"Zu viele Emotionen" Die besten Twitter-Reaktionen zur "Game of Thrones"-Schlacht

Die neue "Game of Thrones"-Episode "The Long Night" brachte die große Schlacht gegen den Nachtkönig mit sich. In der dritten Folge der achten Staffel (immer montags bei Sky) kämpften Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Co. ums Überleben. Achtung, Spoiler! Wie nicht anders zu erwarten, kam es zu einem blutigen und brutalen Gemetzel. Das blieb auch auf Twitter nicht unkommentiert, zahlreiche User ließen ihren Emotionen freien Lauf, so auch Schauspieler Neil Patrick Harris (45, "How I Met Your Mother"): "Game. Of. Thrones. Guter Gott. Oh mein Gott. Das war brillant", twitterte er.