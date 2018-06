"Ein Problem zu kontrollieren ist besser, als die Augen davor zu verschließen"

In vielen Bundesländern sind Drogenkonsumräume längst als Hilfsangebot etabliert. So können sich etwa im Frankfurter Bahnhofsviertel bis zu zehn Abhängige in einer Einrichtung Rauschgift spritzen. Die Utensilien, die sie dafür brauchen, erhalten sie am Eingang: Spritze, Kanüle, Löffel, Tupfer, Kochsalzlösung.

Die Folge im Idealfall: Die Abhängigen spritzen sich nicht mehr im öffentlichen Raum. "Ich bin der festen Überzeugung, dass ein solcher Modellversuch zur Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls beitragen wird", sagte Theiss. "Ein Problem zu kontrollieren ist besser, als die Augen davor zu verschließen."

Auch für die Suchtkranken erhofft er sich Vorteile. "Wo geschultes Personal ist , kann man das Problem der Überdosierungen besser in den Griff kriegen", sagte der Mediziner. "Man hat mehr Einfluss auf eine Gruppe mit einer viel zu niedrigen Impfquote, die außerdem stark zu Suiziden neigt."

Eine Mehrheit im Stadtrat für den CSU-Antrag dürfte eigentlich kein Problem sein. Nur: Die Stadt darf es weiter nicht alleine entscheiden. Erlauben müsste den Betrieb die Staatsregierung. Dort dürfte mancher noch auf dem alten Gauweiler-Kurs sein. Doch wenn für Theiss alles nach Plan läuft, kann er sich auch selbst ab Herbst im Maximilianeum für das Thema einsetzen.

