Einsatzzahl beim BRK nimmt zu

Wenn es also in bestimmten Regionen nur wenige Einsätze gibt, ist das für die Notärzte schlicht nicht lukrativ. Verschärft werde die Situation vor allem im ländlichen Raum dadurch, dass dort meist ohnehin ein Ärztemangel herrscht. Wenn etwa der Hausarzt also schon mit einer überfüllten Praxis zu kämpfen hat und feste Sprechstunden anbieten muss, habe er oft schlicht keine Zeit, im Notfall einzuspringen. Zudem, erklärt der BRK-Sprecher, seien die Anforderungen an das Rettungssystem insgesamt gestiegen und die Einsatzzahl nehme zu – das BRK verzeichne jährlich einen Anstieg von 50.000 bis 100.000 Einsätzen –, strukturelle Anpassungen seien allerdings nicht erfolgt.