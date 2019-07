Zu viel Schmerzmittel und Cortison Kiki Cordalis bestätigt: Vater Costa starb an Organversagen

Nach seinen Bandscheibenvorfällen habe ihr Vater "sehr viele Schmerzmittel und Cortison" nehmen müssen, erklärte sie dem Sender. Kiki Cordalis, die jahrelang gemeinsam mit Vater Costa und Bruder Lucas (51) auf der Bühne stand, nimmt deshalb an, dass dies am Ende zu viel für den Körper ihres Vaters gewesen sei. Sie sei glücklich, dass er jetzt keine Schmerzen mehr habe. Kurz vor seinem Tod soll der Sänger noch bei Bewusstsein gewesen sein. Angst vor dem Sterben habe er keine gehabt, so Kiki Cordalis.