Zu viel Konkurrenz für 007? Ben Affleck darf nicht zur Bond-Premiere

Die kubanische Schauspielerin Ana de Armas (32, "Knives Out - Mord ist Familiensache") muss die Premieren des neuen Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" wohl ohne ihren prominenten Partner Ben Affleck (47, "Batman v Superman: Dawn of Justice") besuchen. Armas ist in dem neuen 007-Abenteuer als Bond-Girl Paloma neben Daniel Craig (52) zu sehen.