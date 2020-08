Zu seinem 90. Geburtstag Sean Connery: So wurde er zur Bond-Ikone

Figur James Bond - Fluch und Segen

Nach dem überraschenden Megaerfolg von "Dr. No" - das Debüt spielte weltweit knapp 60 Millionen Dollar ein - wurde Sean Connery in der Rolle des britischen Geheimagenten von seinem Publikum euphorisch aufgenommen und spätestens zwei Jahre danach mit "Goldfinger" zur Leinwand-Ikone. Doch mit dem vierten Film "Feuerball" von 1965 begann die gigantische Bondmania ihrem Star zu Kopf zu steigen. Vor allem ständig im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen, schien den Darsteller zu nerven - er löste seinen noch bestehenden Vertrag vorzeitig auf. So zog sich Connery zum ersten Mal in seinem Leben aus dem Rampenlicht zurück. Seine Figur sei ihm sowieso nie wirklich geheuer gewesen, wie er "The Guardian" einmal erklärte: "Ich habe diesen verdammten James Bond immer gehasst. Ich würde ihn gerne töten."