Zu seinem 29. Geburtstag Miley Cyrus: Rührende Liebeserklärung an Liam Hemsworth

Denn in dem vierseitigen Text beschreibt sie jede einzelne Kleinigkeit, warum sie ihren Liam so sehr liebt und was ihn als Person so einzigartig macht - und das ist nach einer zehnjährigen Beziehung einiges. "Als wir uns trafen, warst du 19 und heute wirst du 29 Jahre alt.", schreibt Miley Cyrus. "Ich liebe es, wenn du versucht, Dinge auf deine Art zu tun, aber nie zu stolz bist, um Hilfe zu fragen. Die Art, wie du malst, die Farben, die du aussuchst. Die Art, wie du mich ansiehst, unsere Hunde, unsere Schweine, unsere Pferde, unsere Katzen, unseren Fisch."