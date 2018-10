Zu nervig für die Rolle? "Vier Hochzeiten und ein Todesfall": Hugh Grant war nur zweite Wahl

In einem Interview mit der "Daily Mail" erinnert sich der 61-jährige Drehbuchautor an die Castings. "Wir ließen etwa 70 Leute vorsprechen. Schließlich waren es nur noch Hugh und Alan Rickman und ich war für Alan, wurde aber überstimmt", erzählt er. "Ich dachte Hugh war ein bisschen nervig, zu gutaussehend, ein bisschen piekfein." All diese Dinge hätten sich letztendlich tatsächlich bewahrheitet, allerdings wäre Grant auch sehr gut in seiner Rolle gewesen, gibt Curtis zu.