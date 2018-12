Zu Königin Silvias 75. Geburtstag Großes Familientreffen der schwedischen Royals in Stockholm

Bei den schwedischen Royals steht nicht nur Weihnachten, sondern auch der 75. Geburtstag von Königin Silvia (74) am 23. Dezember ins Haus. Zu ihren Ehren versammelte sich am Dienstag bereits die ganze Familie in Stockholm bei einem Empfang für geladene Gäste im Oscar Theater in Stockholm. Neben dem baldigen Geburtstagskind und ihrem Ehemann, König Carl Gustaf (72) waren auch die drei Kinder - und sogar ein Enkelkind - anwesend.