Zu ihrer Modelzeit Claudia Schiffer wurden ständig die Unterhöschen geklaut

"Es war wahnwitzig... es war so, als ob ich ein Rockstar war." So beschreibt Claudia Schiffer (49, "Richie Rich") ihr Leben auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in den 1990er Jahren. "Du konntest dein Auto nicht erreichen, außer es wurde ein Weg für dich freigeräumt", berichtet Schiffer der britischen Ausgabe von "Elle". Doch ihr Ruhm führte noch zu viel seltsameren Erlebnissen.