Zu ihrem zehnten Jahrestag Miley Cyrus räumt unmissverständlich mit den Trennungsgerüchten auf

Auf Twitter teilte die Sängerin eine Nachricht, die ein Bild der beiden zeigt. Die Überschrift dazu: "Miley Cyrus, Liam Hemsworth Trennungsgerüchte". Dazu schreibt Cyrus: "Alles Gute zum zehnjährigen Jubiläum, Schatz. Gut, dass alle so dumm sind, wie sie in 2009 waren. Einige Dinge ändern sich nie und ich hoffe, dass deine Gefühle für mich, eines davon sind." Klare Worte also.