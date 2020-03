Zu ihrem 23. Geburtstag Camila Cabello postet ihr erstes "Nacktfoto"

Camila Cabello (22, "Senorita") feiert am 3. März ihren 23. Geburtstag. Um das gebührend zu feiern, hat die Sängerin ihr erstes "Nacktfoto" auf ihren Instagram-Kanal hochgeladen. Dazu schreibt sie: "Ich werde in wenigen Stunden 23 Jahre alt, also postete ich mein erstes Nacktbild im Internet."