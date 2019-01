Kündigung für über 100 Mitarbeiter

Auch wenn die beiden Läden in der Fußgängerzone verschwunden sind, wird die Modekette weiterhin mit drei Filialen im Herzen Münchens vertreten sein. Hinzu kommen Ableger wie das Einrichtungs- und Möbelgeschäft H&M Home sowie weitere Läden, die zur H&M-Gruppe gehören (Cos, And other Stories, Arket und Weekday). Aktuell ist der schwedische Milliarden-Konzern so noch mit zehn Läden in der Münchner Altstadt vertreten – bald werden es dann acht sein.