Zu hohe Last Enorme Schneeschäden in den bayerischen Wäldern

Besonders getroffen habe es das Revier Bad Wiessee mit dem Kreuther Tal. "Zur Schwarzen Tenn hoch sind links und rechts des Fahrwegs hohe Schäden entstanden. Der Tegernseer Raum blieb nicht verschont". Von einer Apokalypse will er allerdings noch nicht sprechen. Für Meyer steht nun die Koordination und der Einsatz der Waldarbeiter im Vordergrund.

Forst-Chef Meyer: "Wir brauchen nun ausreichend Regen"

Auch der Alpenverein hat heuer besonders viel zu tun: "Wir beseitigen zwar jedes Jahr die Winterschäden an den Wanderwegen, doch heuer war es besonders viel Schnee- und Windbruch", attestiert Rainer Toepel, Vorsitzender der DAV Sektion Tegernsee. Nicht nur der Weg zur Tegernseer Hütte am Roß- und Buchstein von Bayerwald aus musste freigeschnitten werden, auch am Weg von der Schwarzen Tenn zur Buchsteinhütte wurden Motorsägen eingesetzt.

"In diesem Ausmaß hatten wir diesen Schneebruch in den letzten Jahren nicht". "Drücken wir alle Daumen, dass es demnächst ausreichend Regen gibt, der dem Wald wahnsinnig guttun würde". Nicht auszudenken seien die Folgen, so Forst-Chef Meyer, "wenn es so trocken bleibt und noch ein Sturm dazukommt".

Lesen Sie hier: In München verschwinden jedes Jahr 2.000 Bäume

Lesen Sie hier: Bäumefällen für den Bauboom bringt Eichhörnchen in Not