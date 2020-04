Zu Hause ist es am schönsten Ostern in Krisenzeiten: Warum sich Sami Slimani trotzdem darauf freut

Sami Slimani (30) wohnt seit Sommer 2019 in Dubai. Dort hält er sich aktuell aber gar nicht auf. Warum, verriet er jetzt der Nachrichtenagentur spot on news. "Tatsächlich befinde ich mich derzeit in Stuttgart bei meiner Familie", so der YouTube-Star und Influencer. Er sei aufgrund des gesundheitlichen Zustands seiner Schwester, Dounia Slimani, vor Wochen angereist und könne, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, nicht zurückfliegen.