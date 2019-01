Markisenstreit: Es geht vor allem um die Sichtachsen

Reinbold klagt dagegen und die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts macht sich am Montagmorgen dick vermummt vor Ort in der Residenzstraße selber ein Bild. Dabei geht es offenbar vor allem um die Sichtachsen. Ohne Markise kann man vom Franziskaner bis zur Feldherrnhalle schauen. Und in der entgegengesetzten Richtung schweift der Blick bis zum Rathaus und dem Kaufhaus Ludwig Beck.